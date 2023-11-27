Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Экипажи Су-34 уничтожили блиндажи и личный состав ВСУ на Херсонском направлении

Экипажи Су-34 уничтожили блиндажи и личный состав ВСУ на Херсонском направлении

Минобороны России показало, как осуществляются боевые вылеты истребителей Су-34 в зоне спецоперации. В ходе одного из вылетов авиационными бомбами были уничтожены блиндажи, личный состав и техника ВСУ на Херсонском направлении.

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