Науседа впал в истерику из-за изображения Крыма на новой карте ООН

Президент Литвы Гитанас Науседа выразил недовольство тем, как Крым изображен на новой политической карте ООН, пишет LRT.
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