На Западе украинцев призывают не ждать чуда, а готовиться к летнему наступлению Рссии

Сразу два западных мейнстримных издания – британская The Financial Times и американская The Washington Post призывают Украину и ее симпатизантов на Западе не ждать чуда а готовиться к летнему наступлению России.
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