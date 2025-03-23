Пункт-А
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Пункт-А

47 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Sergey Ivanov
    Иногда намордник следует надевать на человека. Я сталкивался с ситуацией, когда прохожий умышленно дразнил мою собаку...В России владельц...
  • Елена Хараничева
    И всего-то нужно-надеть намордник собаке, у которой есть хозяева!В России владельц...
  • Eduard
    Верните его в камеру!Полиция задержала...

Сегодня без электричества в течение 11 часов окажутся жители десяти улиц правобережья Астрахани

Сегодня без электричества в течение 11 часов окажутся жители десяти улиц правобережья Астрахани

Возобновление подачи электроэнергии запланировано на 20:00. В воскресенье, 23 марта, отключения электричества коснутся жилых домов 10 улиц и площадей Трусовского РЭС Астрахани:   Отключение продлится 11 часов, и возобновление подачи электроэнергии запланировано на 20:00.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх