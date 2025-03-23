Сегодня без электричества в течение 11 часов окажутся жители десяти улиц правобережья Астрахани

Возобновление подачи электроэнергии запланировано на 20:00. В воскресенье, 23 марта, отключения электричества коснутся жилых домов 10 улиц и площадей Трусовского РЭС Астрахани: Отключение продлится 11 часов, и возобновление подачи электроэнергии запланировано на 20:00.
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