Хитрый ход против русского флота: Британские базы в Одессе. Залужного назначили неспроста

Аналитики увидели связь между новым назначением Залужного и интересами Британии в Незалежной.Кто-то прочит Валерию Залужному, назначенному украинским послом в Британии, печальное завершение генеральской карьеры.
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