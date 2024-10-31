Switch 2 подождет: Nintendo анонсировала собственный музыкальный сервис Nintendo Music По...

Switch 2 подождет: Nintendo анонсировала собственный музыкальный сервис Nintendo MusicПока другие производители размещают саундтреки из своих игр на YouTube, в Apple Music и Spotify, японский платформодержатель решил сделать ставку на собственную площадку, которая будет доступна эксклюзивно подписчикам Nintendo Switch Online на мобильных платформах под управлением iOS и Android.
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