Астраханский пенсионер выкопал боевую гранату в Советском районе

Рядовые земляные работы у гаража на улице Боевой едва не обернулись детонацией боевого артефакта. 72-летний астраханец наткнулся в земле на съеденный глубокой коррозией металлический предмет, в котором специалисты инженерно-технического отделения ОМОН «Сапсан-Юг» регионального управления Росгвардии опознали ручную гранату РГД-5.