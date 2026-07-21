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Пункт-А

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Астраханский пенсионер выкопал боевую гранату в Советском районе

Астраханский пенсионер выкопал боевую гранату в Советском районе

Рядовые земляные работы у гаража на улице Боевой едва не обернулись детонацией боевого артефакта. 72-летний астраханец наткнулся в земле на съеденный глубокой коррозией металлический предмет, в котором специалисты инженерно-технического отделения ОМОН «Сапсан-Юг» регионального управления Росгвардии опознали ручную гранату РГД-5.

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