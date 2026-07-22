Альметьевск на два дня стал столицей уличного театра

В Альметьевске 18 и 19 июня прошел VI Международный фестиваль уличных театров «Легкие крылья». 23 команды со всей страны собрались в этом году, чтобы удивить публику: география участников охватила 10 городов — от столиц Москвы и Питера до Владивостока.