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Культуромания

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Альметьевск на два дня стал столицей уличного театра

Альметьевск на два дня стал столицей уличного театра

В Альметьевске 18 и 19 июня прошел VI Международный фестиваль уличных театров «Легкие крылья». 23 команды со всей страны собрались в этом году, чтобы удивить публику: география участников охватила 10 городов — от столиц Москвы и Питера до Владивостока.

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