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Zero Hedge

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New Report Confirms Biden's DOJ Did Target Parents Who Spoke Out At School Board Meetings

New Report Confirms Biden's DOJ Did Target Parents Who Spoke Out At School Board Meetings

New Report Confirms Biden's DOJ Did Target Parents Who Spoke Out At School Board Meetings The Justice Department's Weaponization Working Group released a report Monday concluding that former Attorney General Merrick Garland's Oct.

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