Устроившая скандальную вечеринку Настя Ивлеева попала в долговую яму

Скандальная вечеринка, организатором которой выступила блогер и телеведущая Настя Ивлеева, прошла в ночь с 20 на 21 декабря 2023 года в московском клубе "Мутабор" и вызвала широкий общественный резонанс после публикации фотографий с мероприятия в Сети.
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