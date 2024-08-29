Устроившая скандальную вечеринку Настя Ивлеева попала в долговую яму

Скандальная вечеринка, организатором которой выступила блогер и телеведущая Настя Ивлеева, прошла в ночь с 20 на 21 декабря 2023 года в московском клубе "Мутабор" и вызвала широкий общественный резонанс после публикации фотографий с мероприятия в Сети.