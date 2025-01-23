Вот уже на протяжении почти трех лет европейская пропаганда голосит об «угрозе с Востока». При этом Запад проводит комплекс мероприятий заблаговременной подготовки, а это ни что иное, как подготовка к войне.
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