За рулем
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За рулем

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Автомобилистам рассказали, как эффективно справиться с агрессией за рулем

Автомобилистам рассказали, как эффективно справиться с агрессией за рулем

Крик в пробке, резкие жесты, опасные обгоны – все это обычно объясняют испорченными нервами. Однако клинический психолог Центра гармонии и здоровья «Будь Здоров» Ольга Уманова уверена: дело в другом.

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