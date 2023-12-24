Жители Надыма слепили трио снеговиков-музыкантов

В одном из дворов Надыма местные жители слепили трех снеговиков-«музыкантов». Фотографию оригинального снежного трио, ледяных горок и благодарность от северян за расчистку территории опубликовал паблик «Злой и добрый надымчанин».
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