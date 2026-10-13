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Пронедра

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NASA показало на Земле огромный массив породы, похожей на лунную

NASA показало на Земле огромный массив породы, похожей на лунную

Необычный снимок NASA с борта Международной космической станции вновь напомнил: наша планета хранит следы процессов, происходивших миллиарды лет назад.

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