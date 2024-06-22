России нужно больше корейцев. Сколько северокорейцев прямо сейчас живут и учатся в России

Надо гнать в шею из России мигрантов из бывших республик СССР азии и закавказья с запретом дальнейшего въезда в Россию!

Алексей Попов

А я с Сахалина...у нас много корейцев жило. соседи были корейцы.Тогда я еще пацаном был.Ну что могу сказать,труженики . Едят собак,весь мак обрезали.Огурцы и помидоры у них первые.Работал с ними в конструкторском бюро, умные, не скандальные, в общем нормальные