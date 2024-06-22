Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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  • Юрий Золотарев
    Это вам, бандеро-ССУКИ, за все убийства донецких детей, женщин, всех невоенных на российской стороне, и за ваше "херр...Взятие Воздвиженк...
  • Алексей Попов
    А я с Сахалина...у нас много корейцев жило. соседи были корейцы.Тогда я еще пацаном был.Ну что могу сказать,труженики...России нужно боль...
  • ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
    А зачем вы этим киселёвым деньги безмерно  даёте ,а сами плачете ,что поколение теряем . Вы народили бездельников бел...А не потеряем ли ...

России нужно больше корейцев. Сколько северокорейцев прямо сейчас живут и учатся в России

России нужно больше корейцев. Сколько северокорейцев прямо сейчас живут и учатся в России

ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. Путин заключил с Кимом договор.

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Комментарии
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Владислав Владислав
Надо гнать в шею из России мигрантов из бывших республик СССР азии и закавказья с запретом дальнейшего въезда в Россию!
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8 час.
Игорь Максаков
Не бойтесь. Абсолютно разный менталитет!
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2 час.
Алексей Попов
А я с Сахалина...у нас много корейцев жило. соседи были корейцы.Тогда я еще пацаном был.Ну что могу сказать,труженики . Едят собак,весь мак обрезали.Огурцы и помидоры у них первые.Работал с ними в конструкторском бюро, умные, не скандальные, в общем  нормальные
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1 час.

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