The Middle East crisis is threatening Pakistan’s tentative recovery from the brink with the help of the International Monetary Fund (IMF), as soaring energy prices and the lack of regular LNG supply from Qatar dragged growth in gross domestic product (GDP) well below analyst estimates.
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