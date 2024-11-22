НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Петербургский дневник

138 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Медведев
    А кто-то вообще будет смотреть предлагаемые стране "Голубые огоньки"?Лично я свой "ящик" выбросил в 2021 году:его отс...Кристина Орбакайт...
  • Владимир Витковский
    ... а кому нужно это обрыгайте?!Кристина Орбакайт...
  • АНГЕЛ АНГЕЛ
    Его бы слова да БОГУ в уши... Но как показала история, с индейцами тоже договаривались, заключали меморандумы и догов...Жозеп Боррель зая...

В Петербурге открыли сквер имени Юрия Кнорозова

В Петербурге открыли сквер имени Юрия Кнорозова

Он появился на Гранитной улице Жители Красногвардейского района Петербурга теперь могут насладиться прогулками по уютному пространству на Гранитной улице напротив дома №10.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ВУ
Владимир Уфимцев
Спасибо питерцам за память! Вот кому действительно надо устанавливают памятники, сохранять имена для потомков. Удивляет некая торопливость либералов зацепиться за &quot;поезд истории&quot;, когда они спешат &quot;увековечить&quot; предателей и подлецов современной истории, создавая для них образовательные центры, памятники, проводят ради этого всяческие &quot;экономические&quot; форумы... Ельцын, Гайдар и еще ряд иуд-предателей - их фамилии постоянно вызывают   инфо-поводы и скандалы в СМИ. Может, ради этого шума в медиа-пространстве всё и создается...
Ответить
17 час.

Картина дня

наверх