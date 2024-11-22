Он появился на Гранитной улице Жители Красногвардейского района Петербурга теперь могут насладиться прогулками по уютному пространству на Гранитной улице напротив дома №10.
В Петербурге открыли сквер имени Юрия Кнорозова
Комментарии
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ВУ
Владимир Уфимцев
Спасибо питерцам за память! Вот кому действительно надо устанавливают памятники, сохранять имена для потомков. Удивляет некая торопливость либералов зацепиться за "поезд истории", когда они спешат "увековечить" предателей и подлецов современной истории, создавая для них образовательные центры, памятники, проводят ради этого всяческие "экономические" форумы... Ельцын, Гайдар и еще ряд иуд-предателей - их фамилии постоянно вызывают инфо-поводы и скандалы в СМИ. Может, ради этого шума в медиа-пространстве всё и создается...
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