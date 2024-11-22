В Петербурге открыли сквер имени Юрия Кнорозова

ВУ

Владимир Уфимцев

Спасибо питерцам за память! Вот кому действительно надо устанавливают памятники, сохранять имена для потомков. Удивляет некая торопливость либералов зацепиться за "поезд истории", когда они спешат "увековечить" предателей и подлецов современной истории, создавая для них образовательные центры, памятники, проводят ради этого всяческие "экономические" форумы... Ельцын, Гайдар и еще ряд иуд-предателей - их фамилии постоянно вызывают инфо-поводы и скандалы в СМИ. Может, ради этого шума в медиа-пространстве всё и создается...