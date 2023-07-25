Выбирайте людей своего уровня ценностей

Раньше я думала, что человек может быть любым: хоть вором, хоть хамом, хоть обманщиком, но вокруг себя хочу иметь людей другого порядка, совсем другого.
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