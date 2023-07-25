ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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  • ONIX
    Вы сегодня сделали очередной мой день: не жизнь,а праздник!))))Свекровь хочет вы...
  • ONIX
    Я так и думал: а че собираться- то,когда каждый последующий комментарий смешнее предыдущего😂😂😂🤦‍♂️Свекровь хочет вы...
  • Платон Платонов
    Ты бредишь.Кто там говорил "...

Выбирайте людей своего уровня ценностей

Выбирайте людей своего уровня ценностей

Раньше я думала, что человек может быть любым: хоть вором, хоть хамом, хоть обманщиком, но вокруг себя хочу иметь людей другого порядка, совсем другого.

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