5 горячих способов спасти ситуацию, если секс стал пресным

Интимная жизнь вдруг потеряла вкус — так и хочется приуныть. Но это вы всегда успеете! А пока не начали вязать или сублимировать энергию в другие ремесла, наша секс-колумнистка Мария Богданчикова рассказывает, как встряхнуться.