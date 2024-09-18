Полковник Бо: ВСУ расширили линию фронта, атаковав Курскую область

Атакой на Курскую область ВСУ рассчитывали затормозить продвижение российских военных, однако лишь расширили линию фронта, заявил полковник Генерального штаба Швейцарии в отставке Жак Бо YouТube-каналу Dialogue Works.
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