Не выучили ПДД и подделали права почти 300 водителей в Новосибирске

В 2023 году сотрудники ГИБДД выявили более 270 фактов поддельных водительских удостоверений. Возбуждено более 30 дел по статье 327 УК РФ «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков».
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