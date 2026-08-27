ФедералПресс
ФедералПресс
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ФедералПресс

34 подписчика

Эксперт: санкции могут превратить Россию в рынок «крашеной» криптовалюты

Эксперт: санкции могут превратить Россию в рынок «крашеной» криптовалюты

МОСКВА, 27 августа, ФедералПресс. Санкционное давление со стороны Запада может спровоцировать в России появление изолированного рынка цифровых активов, запятнанных санкционными рисками – так называемой «крашеной» криптовалюты, которая будет считаться токсичной для иностранных инвесторов и торговаться с существенным дисконтом по сравнению с мировыми ценами.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии