Эксперт: санкции могут превратить Россию в рынок «крашеной» криптовалюты

МОСКВА, 27 августа, ФедералПресс. Санкционное давление со стороны Запада может спровоцировать в России появление изолированного рынка цифровых активов, запятнанных санкционными рисками – так называемой «крашеной» криптовалюты, которая будет считаться токсичной для иностранных инвесторов и торговаться с существенным дисконтом по сравнению с мировыми ценами.