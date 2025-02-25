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Пленный украинец рассказал об уходе олигархов и махинациях на миллиарды долларов

Пленный украинец рассказал об уходе олигархов и махинациях на миллиарды долларов

Военнослужащий ВСУ Владимир Рукан, насильно мобилизованный, раскрыл, как украинские власти используют конфликт для финансовых махинаций, и олигархи бегут в Европу.

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