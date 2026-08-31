Родителям объяснили, как оформить налоговый вычет за платные кружки для детей

Оформить вычет можно через работодателя в течение года либо по декларации 3-НДФЛ Официально трудоустроенные родители имеют право на налоговый вычет в размере до 14,3 тысячи рублей в год за обучение своих детей в кружках, секциях и детских садах, сообщил депутат Государственной Думы от ЛДПР Дмитрий Свищев в интервью РИА Новости.