Без грязной ругани: Видеохостинг "Ютуб" является инструментом врага. Эффективным его оружием. Нам такой "интернет" не просто не нужен, а вреден.
Почему Ютуб должен быть запрещён
Комментарии
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НС
Нина Синельникова
Автор целенаправленно искал в YouTube дерьмо и нашел. Более того, хостинг выложил ему в придачу к запросам тонны говна! Что просил, то и получил.
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2 час.
Alex Немо
Пусть бы он на Рамблер или отпрыск его Лента.ру заглянул. Там русофобия уже не просто цветёт - она там полыхает! Хотя это вполне себе русские, расположенные в Москве, сервисы.
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1 час.
ИЯ
Ильдар Ямалетдинов
Шёл бы на х.. аффтар. Не хочешь не смотри. Не нужно из России делать Китай.
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11 мин.
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