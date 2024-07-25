Следователь Сергей Огородников – про особо тяжкие преступления и вызовы самому себе

25 июля — День сотрудника органов следствия Российской Федерации. В преддверии праздника корреспондент 7info побеседовала со следователем Касимовского межрайонного следственного отдела следственного управления СК России по Рязанской области Сергеем Огородниковым, который рассказал об особенностях выбранной им профессии.