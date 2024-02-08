Депутат украинского парламента: Ложь Киева об успехах ВСУ провоцирует конфликты в обществе

Депутат от оппозиционной партии экс-президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" Ирина Геращенко комментируя инцидент с нападением жителей одного из украинских сел на женщину, заподозренную в сотрудничестве с ТЦК (военкоматом), заявила, что подобные конфликты спровоцированы ложью Киева об успешности положения на фронте для ВСУ.
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