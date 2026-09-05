Олимпийский чемпион по борьбе Джордан Берроуз бросил вызов Махачеву: «Где ты? Я приехал в твою страну, в столицу»

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Олимпийский чемпион по борьбе Джордан Берроуз бросил вызов чемпиону UFC Исламу Махачеву . На турнире RAF в Мытищах Берроуз победил 10-0 Магомеда Курбаналиева и в интервью после схватки вызвал Махачева.