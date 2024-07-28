Валентина Матвиенко: ВМФ решает важнейшие задачи по защите суверенитета страны

Демонстрируя свои лучшие качества и боевую слаженность Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поздравила главу Минобороны РФ Андрея Белоусова, командование, личный состав и ветеранов ВМФ с профессиональным праздником, сообщается на сайте совета.
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