В Раду внесли закон о запрете УПЦ на Украине

Направленную против Православия инициативу выдвинул украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.Денис Шмыгаль подал на рассмотрение в Верховную раду Украины инициативу о полном запрете на территории страны канонической Украинской Православной Церкви.
Направленную против Православия инициативу выдвинул украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.Денис Шмыгаль подал на рассмотрение в Верховную раду Украины инициативу о полном запрете на территории страны канонической Украинской Православной Церкви.
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