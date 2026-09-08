В последние годы «Зенит» постоянно сложно начинает сезон и становится особенно опасен в концовке чемпионата – Сёмин

«В последние годы «Зенит» постоянно сложно начинает сезон. Это происходит за счёт того, что не все вместе проходят подготовку к сезону: кто-то опаздывает, новички не влились в команду, - заявил легендарный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин.