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Спорт Уик-Энд

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В последние годы «Зенит» постоянно сложно начинает сезон и становится особенно опасен в концовке чемпионата – Сёмин

В последние годы «Зенит» постоянно сложно начинает сезон и становится особенно опасен в концовке чемпионата – Сёмин

«В последние годы «Зенит» постоянно сложно начинает сезон. Это происходит за счёт того, что не все вместе проходят подготовку к сезону: кто-то опаздывает, новички не влились в команду, - заявил легендарный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин.

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