smi.today

4 205 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Андрей
    Когда до упоротых хохлов дойдет то, что пиндосы будут ими воевать до последнего хохла? Вопрос, конечно, чисто риторич...Танкисты ВС РФ в ...
  • Sergej
    Эта нуланд тварь конченнаяДжабаров: Слова Н...
  • лина любимцева
    Правильно!! ИНОАГЕНТОВ  под зад коленом - И ИЗ РОССИИ ВОН!!В Москве выселят ...

В Грузии объяснили, что мешает возобновить прямое авиасообщение с Россией

В Грузии объяснили, что мешает возобновить прямое авиасообщение с Россией

Возобновлению прямого авиасообщения между Россией и Грузией мешают антироссийские санкции, заявил бывший посол Грузии в России и на Украине, член НПО «Грузинский центр стратегического анализа» Валерий Чечелашвили 24 января на телеканале PalitraNews.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх