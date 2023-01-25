В Грузии объяснили, что мешает возобновить прямое авиасообщение с Россией

Возобновлению прямого авиасообщения между Россией и Грузией мешают антироссийские санкции, заявил бывший посол Грузии в России и на Украине, член НПО «Грузинский центр стратегического анализа» Валерий Чечелашвили 24 января на телеканале PalitraNews.