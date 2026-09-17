ВС РФ поразили предприятия, производящие БПЛА и радиоэлектронику на Украине

ВС РФ нанесли массированный удар по предприятиям, производящим БПЛА и радиоэлектронику на Украине. Как сообщили в Минобороны РФ, в Киеве и Киевской области поражены два цеха и промпредприятие по производству БПЛА.
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