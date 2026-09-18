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Царьград

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Сколько стоят слёзы Макрона? Спонсоры "бензиновых войн" с Россией проиграли

Сколько стоят слёзы Макрона? Спонсоры "бензиновых войн" с Россией проиграли

Французский президент Эмманюэль Макрон вынужден был осознать, что геополитические авантюры рано или поздно превращаются в цифры на табло АЗС.

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