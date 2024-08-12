«Перец и жирная рыба»: названы продукты для профилактики густой крови и больных сосудов

Ученые выделяют ряд продуктов, полезных для предотвращения болезней сердечно-сосудистой системы. Научные специалисты констатируют: развитие сердечно-сосудистых заболеваний во многих случаях является последствием образа жизни и часто ассоциируется с нездоровым питанием.
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