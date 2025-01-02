AP: бывший президент США Картер сожалел о бойкоте Олимпиады-1980 в Москве

39-й президент США Джимми Картер сожалел о бойкоте летних Олимпийских игр 1980 года в Москве. В публикации Associated Press (AP) отмечается, что решение не отправлять на Игры спортсменов лишило сотни атлетов выпадающего один раз в жизни шанса на олимпийскую славу и на протяжении более 40 лет сказывалось на человеке, принявшем его.