AP: бывший президент США Картер сожалел о бойкоте Олимпиады-1980 в Москве

39-й президент США Джимми Картер сожалел о бойкоте летних Олимпийских игр 1980 года в Москве. В публикации Associated Press (AP) отмечается, что решение не отправлять на Игры спортсменов лишило сотни атлетов выпадающего один раз в жизни шанса на олимпийскую славу и на протяжении более 40 лет сказывалось на человеке, принявшем его.
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