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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Бобровский сыграл на ноль во 2-м матче серии с «Каролиной», отразив 17 бросков. У него 3 шатаута в этом плей-офф – рекорд «Флориды» за один розыгрыш

Вратарь «Флориды» отразил все 17 бросков «Харрикейнс» во втором матче финала Восточной конференции Кубка Стэнли (5:0, 2-0).

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