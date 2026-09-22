Двоеглазова: Тутберидзе поддержала меня в очень важный момент — не хотелось кататься

Российская фигуристка Алиса Двоеглазова рассказала о своём восстановлении после травмы. «На данный момент, когда ты уже восстановил прыжки, и резкость возвращается, уже полегче.
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