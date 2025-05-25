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Царьград

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Геоудары вновь усилятся: магнитные бури обрушатся на Землю 28 мая

Геоудары вновь усилятся: магнитные бури обрушатся на Землю 28 мая

Сильное геомагнитное возмущение прогнозируется в конце весны: с 27 по 31 мая.Нестабильная магнитная обстановка будет наблюдаться уже с вечера вторника, 27 мая.

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