Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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ВС РФ подбили и эвакуировали французский БТР в районе Дачного

ВС РФ подбили и эвакуировали французский БТР в районе Дачного

На Кураховском направлении российские военнослужащие подбили и захватили несколько единиц трофейной техники, используемой ВСУ, включая французский бронетранспортер производства корпорации Renault и американский MaxxPro.

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