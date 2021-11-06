В Чечне прокомментировали сообщения о задержании своих «шпионов» в Стамбуле

Министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чеченской Республики Ахмад Дудаев прокомментировал сообщения зарубежных СМИ о задержании в Турции шести чеченцев, обвиняемых в шпионаже и подготовке нападений на иностранцев.