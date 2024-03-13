В православном календаре 13 марта чтят память святого Василия Исповедника. Народное название дня – Капельник – связано с приходом весны.
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В православном календаре 13 марта чтят память святого Василия Исповедника. Народное название дня – Капельник – связано с приходом весны.