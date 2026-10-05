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Газета.ру

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Вэнс: в случившемся на борту Flydubai нет однозначной связи с Ираном

Вэнс: в случившемся на борту Flydubai нет однозначной связи с Ираном

Соединенные Штаты не увидели признаков того, что Иран причастен к инциденту на рейсе Flydubai. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс, пишет агентство Reuters.

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