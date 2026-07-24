Historic Buffalo Church Torches Twice In Four Days Following Sale To Islamic Group Authored by Steve Watson via Modernity News, A 140-year-old Catholic church in Buffalo has been deliberately set on fire for the second time in four days, the third blaze to hit the site this year.
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