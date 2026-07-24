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Historic Buffalo Church Torches Twice In Four Days Following Sale To Islamic Group

Historic Buffalo Church Torches Twice In Four Days Following Sale To Islamic Group Authored by Steve Watson via Modernity News, A 140-year-old Catholic church in Buffalo has been deliberately set on fire for the second time in four days, the third blaze to hit the site this year.

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