Глава Минсельхоза: в Россию скоро поступят беспошлинные яйца из Турции

Процесс снятия пошлины с ввозимых из-за рубежа в Россию куриных яиц практически завершен. Поступление беспошлинных импортных яиц внесет вклад в насыщение рынка и позволит скорректировать цену продукта в магазинах.
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