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Русские уезжают, узбеки приезжают. Прибалтика села в лужу

Русские уезжают, узбеки приезжают. Прибалтика села в лужу

ИГОРЬ  ЛИСИН Забавные новости приходят из прибалтийских вымиратов. В латышской программе TV3 Ziņas отчитались об уменьшении числа граждан России в населении страны.

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Комментарии
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Elena Dmitrieva
Таджики и азербобы! На латышский вымират  фас! Вам там будут рады!
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8 час.
лл
лина любимцева
Да и черт с ними...
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4 час.
d
demyr150648
Эту прибалтийскую сволочь надо прижать по-настоящему: для начала силовым путем пробить два коридора? ж/д и автомобильные в каждом. И заткнуть им порты. Нечего с этой швалью церемониться: война или позор? Так нагнуть их до плинтуса и заставить учить русский язык. Нам есть что выставить им и заткнуть глотку!
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4 час.

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