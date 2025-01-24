Русские уезжают, узбеки приезжают. Прибалтика села в лужу

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demyr150648

Эту прибалтийскую сволочь надо прижать по-настоящему: для начала силовым путем пробить два коридора? ж/д и автомобильные в каждом. И заткнуть им порты. Нечего с этой швалью церемониться: война или позор? Так нагнуть их до плинтуса и заставить учить русский язык. Нам есть что выставить им и заткнуть глотку!