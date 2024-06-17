Откуда деньги, Ир? Чтобы оплатить латифундию в Одинцове, надо лет сто зарплату копить. - И тебя вылечат.
"110 человек работают!" Молоток повис над первой красавицей МВД
Комментарии
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НШ
Наталия Шефер
Путин тут не при чем. Он все знал, но не мог противодействовать, пока не собрал вокруг себя преданных людей, свою команду Надо было лишить олигархов власти. И сейчас ему очень трудно. Все эти нароворовавшие имеют своих людей везде у власти, своих родственников и они уже давно прикормлены. И они свои места просто так не отдадут.
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1 час.
Валерий Цымбулов
расстрелять!
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23 мин.
АНГЕЛ АНГЕЛ
Больше всего печально делать вывод, что те кто навешивал им генеральские погоны полностью с отсутствием мозгов... А следовательно и те кто выше его, тоже раз это допустили, ну а подчиненные "эффективные" менеджеры всех чинов и жертвы ЕГЭ... Так поэтому и такой бардак в стране... Им место как минимум в институте Сербского и Кащенко с дальней трудотерапией лет так 25 на природе в районе крайнего севера на строительстве ж.д. и других объектов без права на УДО и конфискацией имущества, как и их членам семьи и родственникам на семейном подряде за баланду при выполнении нормы выработки с кайлом, лопатой и тачкой... Благодаря таким трудовым резервам в России и пришлые не потребуются....
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17 мин.
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