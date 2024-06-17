"110 человек работают!" Молоток повис над первой красавицей МВД

Путин тут не при чем. Он все знал, но не мог противодействовать, пока не собрал вокруг себя преданных людей, свою команду Надо было лишить олигархов власти. И сейчас ему очень трудно. Все эти нароворовавшие имеют своих людей везде у власти, своих родственников и они уже давно прикормлены. И они свои места просто так не отдадут.

АНГЕЛ АНГЕЛ

Больше всего печально делать вывод, что те кто навешивал им генеральские погоны полностью с отсутствием мозгов... А следовательно и те кто выше его, тоже раз это допустили, ну а подчиненные "эффективные" менеджеры всех чинов и жертвы ЕГЭ... Так поэтому и такой бардак в стране... Им место как минимум в институте Сербского и Кащенко с дальней трудотерапией лет так 25 на природе в районе крайнего севера на строительстве ж.д. и других объектов без права на УДО и конфискацией имущества, как и их членам семьи и родственникам на семейном подряде за баланду при выполнении нормы выработки с кайлом, лопатой и тачкой... Благодаря таким трудовым резервам в России и пришлые не потребуются....