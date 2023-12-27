Юрист Девяткин: мошенники могут оформить на жертву кредит с помощью СМС

Замдиректора Института высокотехнологичного права, социальных и гуманитарных наук НИУ МИЭТ, кандидат юридических наук Генрих Девяткин в беседе со «Звездой» рассказал об одной из самых популярных в этом году схем телефонного мошенничества.
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