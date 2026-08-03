Китай расширяет линейку самолётов C919 для конкуренции Boeing и Airbus

Высотный (по базированию аэропортов) вариант китайского узкофюзеляжного самолёта C919, получивший обозначение C919-600, успешно завершил свой первый испытательный полёт в международном аэропорту Шанхая Пудун.
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