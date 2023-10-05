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SHOT: В Москве мошенники развели на 130 тыс рублей 10-летнего ребенка

SHOT: В Москве мошенники развели на 130 тыс рублей 10-летнего ребенка

Мальчику сообщили по телефону, что его маме на лечение требуются деньги.В Москве мошенники развели на 130 тыс рублей 10-летнего ребенка, которому по телефону сообщили, что его маме на лечение требуются деньги.

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